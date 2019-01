31.01.2019 h 12:39 commenti

Rapinò la stessa tabaccheria due volte in due giorni, 28enne finisce in carcere

Si era nascosto sotto falsa identità in una struttura ricettiva del pistoiese ma è stato scovato dalla Squadra mobile

Si era nascosto in una struttura ricettiva del pistoiese sotto falsa identità per sottrarsi al carcere dove avrebbe dovuto scontare una condanna fino al prossimo 14 settembre, ma è stato scovato dalla Squadra mobile di Prato. Si tratta del 28enne pratese che nel febbraio del 2014 rapinò per ben due volte in appena 48 ore la tabaccheria di via dei Gobbi ( LEGGI)

Venuto a sapere dell'ordinanza di carcerazione, il giovane si è reso irreperibile. I poliziotti lo hanno cercato nella sua abitazione e nei luoghi che frequentava più spesso ma senza successo. E' inziata quindi, un'attività investigativa che ha portato la squadra mobile a un affittacamere in provincia di Pistoia dove il pregiudicato alloggiava utilizzando una carta d'identità falsa. Oltre a dare esecuzione all'ordinanza, gli agenti hanno denunciato il 28enne per sostituzione di persona e falsità materiale in concorso con altre persone al momento ignote.