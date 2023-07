28.07.2023 h 12:56 commenti

Rapinò e ferì un'anziana, la procura chiede e ottiene l'arresto di un trentaduenne

Il colpo messo a segno in via Roma, all'altezza dello svincolo di via Baciacavallo. Il malvivente prima provò a impossessarsi degli orecchini e della collana che la vittima indossava, poi fuggì con la borsa. Bottino: un telefonino e cinque euro

E' stato arrestato con l'accusa di aver rapinato una donna e averle provocato lesioni. In manette è finito un marocchino di 32 anni, residente a Prato. Il giudice delle indagini preliminari ha accolto la richieste di misura cautelare emessa dalla procura dopo le indagini che hanno consentito di individuare il presunto autore del colpo. Secondo la ricostruzione della rapina, compiuta lo scorso 22 giugno in via Roma, nei pressi dello svincolo di via Baciacavallo, la vittima, un'anziana pratese che stava camminando a piedi, fu bloccata alle spalle, afferrata per il collo in modo che non potesse sottrarsi alla presa, e poi derubata della borsa contenente un telefonino, le chiavi di casa e cinque euro. Ma prima di accontentarsi della borsa, il malvivente aveva cercato di impossessarsi degli orecchini e della collana d'oro che la donna indossava. Tentativo fallito per la resistenza opposta dalla vittima che, per difendere i suoi beni, riportò la lacerazione del lobo e graffi sul collo.

Il 32enne deve rispondere di rapina aggravata e lesioni.



Edizioni locali collegate: Prato

