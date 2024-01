09.01.2024 h 21:59 commenti

Rapine, scippi, minacce, aggressioni: chiuse le indagini a carico di tre ragazzini

Diversi gli episodi contestati alla baby gang e messi a segno tra febbraio e marzo dello scorso anno. Le vittime sottoposte a vere e proprie perquisizioni personali e poi derubate di spiccioli, telefonini e giubbotti

All'epoca dei fatti uno aveva 14 anni e gli altri due 15: poco più che bambini ma già alle prese con rapine e scippi. Una baby gang in piena regola. Diversi i colpi messi a segno lo scorso anno, tra i primi di febbraio e la fine di marzo, finiti in un'inchiesta della procura dei Minori di Firenze che nei giorni scorsi ha notificato gli avvisi di conclusione delle indagini. Destinatari due giovanissimi nati in Perù e residenti a Prato e un altro ragazzino, nato a Prato ma di origine straniera. I tre (avvocati Baldocci, Zaccaria e Casu) sono finiti sul registro delle notizie di reato con diverse accuse a vario titolo: rapina, scippo, ricettazione, detenzione abusiva di munizioni. Il destino giudiziario sarà deciso nelle prossime settimane. La procura contesta vari episodi, tutti avvenuti a Prato, alcuni dei quali particolarmente violenti. Il 6 febbraio, due dei tre ragazzini, stando alle accuse, avrebbero minacciato con un coltello e una pistola un coetaneo e poi, dopo averlo colpito con un calcio al petto, si sarebbero impossessati del telefonino al solo scopo di rivenderlo. Sempre lo stesso giorno, tutti e tre avrebbero minacciato con un coccio di vetro un giovane accusandolo di aver commesso un torto nei confronti di un loro amico e, per punizione, gli hanno portato via il giubbotto. Altri colpi sono stati datati 8 febbraio: stavolta, secondo quanto ricostruito, la vittima, pare sottoposta ad una vera e propria perquisizione, sarebbe riuscita a inquadrare con il telefonino il volto di uno degli aggressori e a scattare una foto ottenendo così la restituzione delle sue cuffie airpod. Ancora due vittime, entrambe il 24 marzo: un giovane a cui viene strappata dal collo una catenina d'oro e un altro a cui vengono presi i 17 euro che custodiva nel portafogli riposto nello zaino. Nell'elenco delle imputazioni anche il ritrovamento, nella disponibilità di uno dei giovani, di chiavi di auto, postapay, gioielli, una valigetta di pronto soccorso in uso al 118: da qui l'accusa di ricettazione.

