Rapine in strada armato di coltello, arrestato pregiudicato

L'uomo è accusato di essere l'autore di due colpi commessi tra metà gennaio e i primi di febbraio alle Fontanelle e al Soccorso. I carabinieri di Iolo hanno eseguito la misura cautelare in carcere emessa dal gip sulla base delle loro indagini

E' finito in carcere l'autore delle due rapine commesse in strada tra la metà di gennaio e i primi di febbraio ai danni di due pratesi, un uomo e una donna, a cui ha anche puntato un coltello per farsi consegnare quanto di valore avevano con sé. Si tratta di un marocchino di 34 anni, pregiudicato e senza fissa dimora. Ieri, 17 febbraio, il Gip del Tribunale di Prato ha emesso l'ordinanza di custodia cautelare in carcere sulla base degli elementi raccolti dai carabinieri di Iolo che hanno effettuato le indagini. Sono stati proprio i militari di questa stazione a eseguire la misura dopo aver rintracciato il 34enne, non senza difficoltà dato che è senza fissa dimora. Ora il 34enne è rinchiuso nel carcere di Prato a disposizione dell'autorità giudiziaria.

Nelle due rapine, commesse nella zona delle Fontanelle e al Soccorso rispettivamente di nottee di giorno, sono stati portati via rispettivamente una borsa con soldi contanti e carte di credito, un portafoglio e un Iphone 13. Oggetti che l'uomo si è fatto consegnare sotto la minaccia di un coltello.



