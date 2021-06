26.06.2021 h 15:43 commenti

Rapine in un minimarket e ai danni di un passante: tre arresti della polizia in poche ore

Gli agenti hanno ammanettato tre cittadini nigeriani, mentre un quarto è stato denunciato dopo aver dato in escandescenza in centro storico. I fatti accaduti tra via Bologna, via Rossini e via Firenzuola

Tre cittadini nigeriani arrestati e un loro connazionale denunciato in tre distinti episodi avvenuti nella giornata di ieri a Prato. In tutti i casi sono intervenuti i poliziotti delle Volanti.

Il primo episodio risale alle 13.30 quando un 30enne, irregolare in Italia, si è presentato nel market di via Bologna gestito da suoi connazionali e ha iniziato ad infastidire una delle commesse, con la quale aveva avuto una relazione. In difesa della donna sono intervenuti il proprietario e un altro avventore, con il risultato che il 30enne li ha aggrediti per poi impossessarsi dei cellulari dei due e delle chiavi del negozio e scappare. La fuga è durata poco, visto che gli agenti di una Volante lo hanno bloccato nei pressi del negozio recuperando la refurtiva e arrestandolo.

Verso le 23.30, invece, due giovani nigeriani di 21 e 24 anni, entrambi regolari in Italia, hanno aggredito in via Rossini un 31enne cinese, ferendolo con una spranga e rapinandolo di circa 130 euro. Poi sono scappati in bicicletta ma anche loro sono stati intercettati e bloccati da una pattuglia delle Volanti. Per entrambi è scattato l'arresto per rapina aggravata in concorso con il trasferimento alla Dogaia.

intorno alle 22, infine, i poliziotti impegnati nei controlli nelle strade del centro sono stati avvicinati da alcune ragazze che hanno raccontate di essere state molestate da uno straniero. Gli agenti hanno quindi localizzato in via Firenzuola l'uomo, un nigeriano di 37 anni, in Italia con un permesso per motivi umanitari. L'uomo, in evidente stato di ebbrezza, si è scagliato contro i poliziotti che sono riusciti a immobilizzarlo. Portato in Questura ha continuato a dare in escandescenza fino all'intervento dei sanitari del 118. E' stato denunciato per resistenza a pubblico ufficiale e sanzionato per ubriachezza molesta.