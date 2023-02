14.02.2023 h 14:22 commenti

Rapine in strada, pluripregiudicato condannato a quasi sei anni di reclusione

Gli episodi contestati sono diversi. L'uomo è stato rintracciato e arrestato dalla Squadra mobile ieri pomeriggio. Ora è in carcere

Cinque anni, undici mesi e cinque giorni. E' la somma delle condanne definitive per rapina e furto con strappo che dovrà scontare il 42enne italiano rintracciato e arrestato ieri pomeriggio, 13 febbraio, dalla Squadra mobile di Prato. L'uomo, pluripregiudicato, è stato giudicato colpevole di alcuni episodi commessi negli ultimi anni in città ai danni di cinesi facoltosi che avvicinava e aggrediva in strada per portargli via tutto ciò che di valore avevano in tasca o addosso.

