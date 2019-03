25.03.2019 h 12:53 commenti

Rapine in serie alla stazione: in manette i "Bonnie e Clyde" nostrani. Appello dei carabinieri

La coppia agiva nei vicini giardini e minacciava con un coltello le vittime. Gli investigatori hanno ricostruito quattro colpi in due settimane. I militari diffondono le foto: "Chi è stato aggredito dai due malviventi si faccia avanti"

Conviventi e disoccupati, sempre a Prato nonostante destinatari del foglio di via obbligatorio. Lui marocchino di 31 anni, Yasri Abdelladi, lei Benedetta Ciuti, 27 anni, della provincia di Pistoia. I carabinieri che li hanno arrestati li hanno soprannominati Bonnie e Clyde perché insieme devono rispondere di cinque rapine commesse tra settembre e dicembre dello scorso anno nella zona della stazione del Serraglio e in quella della stazione centrale. Dopo le indagini i carabinieri del Nucleo investigativo e del Reparto operativo avevano raccolto elementi a carico dei due e sulla scorta di questi il sostituto procuratore Gianpaolo Mocetti ha chiesto e ottenuto la custodia cautelare in carcere.

Le rapine contestate sono solo cinque ma i carabinieri sono convinti che fino all'arresto avvenuto nella serata di giovedì 21 marzo l'uomo e la donna, che vivevano in un casolare abbandonato in Galceti, ne abbiano messe a segno molte di più, almeno una ogni due giorni per racimolare l'indispensabile per tirare avanti. E' questo il motivo che ha spinto la procura ad autorizzare la diffusione delle foto: chi è stato vittima di una rapina e riconosce i due può presentarsi dai carabinieri e denunciare.

Il primo colpo il 4 settembre ai danni di un impiegato di 41 anni avvicinato dalla donna con la scusa di qualche soldo per un panino e poi minacciato con un coltello puntato alla gola dall'altro rapinatore e costretto a consegnare tutto il contenuto del portafogli. Il quarantunenne ci è cascato due volte, tutte e due le volte alla stazione centrale, nel tardo pomeriggio: dopo il 4 settembre è infatti successo a novembre. La sera del 27 novembre è toccato ad un richiedente asilo del Gambia e ad un operaio fiorentino, la sera del 3 dicembre ad un geometra di Lastra a Signa. In tutti i casi bottini di qualche decina di euro, tra i 15 e i 70.

Sono state queste cinque denunce a mettere i carabinieri sulla pista giusta: i due conviventi sono stati riconosciuti nelle foto mostrate alle vittime.

Le indagini continuano alla ricerca di altre persone che potrebbero essere state avvicinate dalla coppia e rapinate. I due sono stati rinchiusi in carcere.



Edizioni locali collegate: Prato

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.

Disqus