Rapine e furti con accette e machete, arrestata banda criminale. Una delle basi era a Poggio a Caiano

Inchiesta della procura di Gorizia estesa a cinque regioni italiane. Blitz dei carabinieri in un capannone a Poggio dove sono state trovate macchine per cucire rubate e a Campi Bisenzio. Cinque gli indagati. Contestati furti in appartamento, furti nelle aziende tessili, uso di armi da fuoco e da taglio. Le vittime venivano imbavagliate e legate

Era a Poggio a Caiano una delle basi della banda cinese che, armata di pistole e machete, rapinava i connazionali. Cinque le persone arrestate nell'ambito di un'inchiesta della procura di Gorizia che si è estesa a cinque regioni. Il blitz, la notte di venerdì 31 agosto, è scattato contemporaneamente a Poggio a Caiano, Campi Bisenzio, Napoli, Mestre, Padova e Reggio Emilia. I carabinieri del Nucleo investigativo della città friulana hanno eseguito due ordinanze di custodia cautelare in carcere emesse dal tribunale e cinque decreti di fermo emessi dalla procura. L'operazione, denominata “crimini d'Orient”, ha portato alla scoperta, in un capannone a Poggio a Caiano, di numerose macchine per cucire rubate dall'organizzazione i cui componenti devono rispondere a vario titolo di rapine, furti, tentati furti. La banda, stando a quanto è stato ricostruito nel corso delle indagini, agiva con particolare violenza tanto da essere paragonata alla mafia cinese. Sono al momento contestati due rapine in appartamento a San Pier d'Isonzo, provincia di Gorizia, e a Mestre, sette furti e tentativi di furto a Mantova, Milano, Treviso e Rovigo ai danni di laboratori tessili gestiti da cinesi. Per i raid criminali, gli indagati utilizzavano armi da fuoco e da taglio, tra cui coltelli a lama lunga, accette e machete e non esitavano ad essere particolarmente violenti con le vittime che venivano imbavagliate e legate con fascette di plastica. L'indagine è stata complessa in considerazione della ritrosia delle vittime a denunciare nel timore di andare incontro ad ulteriori e più gravi ritorsioni. Il capannone a Poggio a Caiano, passato al setaccio dai carabinieri, veniva utilizzato come deposito delle macchine per cucire rubate. Sequestrata anche una vettura Volkswagen Caddy che la banda utilizzava per gli spostamenti sul territorio.



