Rapinatore arrestato dai carabinieri con un blitz nella casa dei suoi familiari

In manette un 36enne sospettato di essere uno degli autori della rapina di un orologio prezioso fatta a maggio insieme a due complici. Ad incastrarlo le impronte digitale

E' stato arrestato nella casa di suoi familiari a Campi Bisenzio uno dei sospetti rapinatori che nel mese di maggio avevano aggredito un cittadino cinese portandogli via un orologio dal valore di 80mila euro. In manette, la mattina del 30 novembre, è finito un 36enne di nazionalità albanese, sul quale pendeva la misura cautelare della custodia in carcere emessa dal giudice delle indagini preliminari del tribunale di Prato. I carabinieri sono arrivati all'uomo a conclusione di una serie di complessi e articolati accertamenti partiti da alcune impronte repertate sul luogo della rapina e riconducibili all'albanese. Una volta avuto certezza di dove si trovasse il ricercato, è scattato il blitz di giovedì mattina quando i militari hanno fatto irruzione nell'abitazione del comune di Campi Bisenzio, dove il 36enne aveva trovato ospitalità presso i propri familiari. Restano ancora senza nome gli altri due complici nella rapina al cinese.