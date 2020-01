11.01.2020 h 13:05 commenti

Rapinato sull'autobus da un gruppo di giovanissimi, fermato un sedicenne

La vittima, 18 anni, è stata presa di mira dal branco e, sotto minaccia, costretta a consegnare 50 euro. La richiesta di intervento è arrivata alla polizia a circa un'ora di distanza dal fatto. Il minorenne è stato bloccato in piazza dell'Università. E' caccia ai complici

Accerchiato, spintonato, infine rapinato. La vittima è un ragazzo italiano di 18 anni, gli aggressori sono sette marocchini ma solo uno, un sedicenne, è stato individuato dalla polizia e denunciato per rapina in concorso. L'episodio, avvenuto su un autobus extraurbano della Cap partito da piazza della Stazione, risale alla serata di ieri, venerdì 10 gennaio. Il gruppetto, dopo la rapina, è sceso alla fermata del Serraglio ma la telefonata alla questura da parte di altri passeggeri è arrivata dopo circa un'ora, quando l'autobus si è fermato per un guasto in viale Fratelli Cervi. La particolareggiata descrizione fatta dai testimoni ha consentito agli agenti di rintracciare il minorenne che, nonostante il tempo trascorso, era ancora nella zona del Serraglio: i poliziotti lo hanno visto e bloccato in piazza dell'Università. Secondo la ricostruzione, il gruppo di nordafricani ha preso di mira il diciottenne e pare che qualcuno tra loro abbia provato a strappargli la catenina che portava al collo, mentre in due lo avrebbero minacciato e costretto a consegnare i soldi in suo possesso, una banconota da 50 euro. Del sedicenne, già noto per precedenti contro il patrimonio, si occuperà la procura dei minori; dopo la denuncia, la polizia lo ha riaffidato alla madre. Sono in corso le indagini per risalire ai complici.



