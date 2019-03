07.03.2019 h 14:14 commenti

Rapinato della zaino alla stazione e preso a cinghiate sulle gambe

Intervento della polizia che ha arrestato i due rapinatori ma anche la vittima è finito nei guai insieme alla sua amica: entrambi non avevano rispettato il foglio di via obbligatorio da Prato

Dopo aver rapinato dello zaino la loro vittima, la stavano prendendo a cinghiate sulle gambe. E' successo ieri sera, 6 marzo, verso le 21.30 in piazza della Stazione. L'aggressione è stata interrotta dall'intervento dei poliziotti di una Volante, che hanno bloccato e arrestato i due rapinatori: si tratta di due pakistani, uno di 33 e uno di 35 anni, che sono accusati di rapina aggravata, minacce e lesioni personali. La vittima è invece un 30enne marocchino, residente a Pistoia e già raggiunto più volte dal foglio di via obbligatorio da Prato. Con lui c'era una 26enne pistoiese, anche lei allontanata più volte dalla nostra città. Per entrambi è scattata la denuncia per il mancato rispetto del provvedimento. Il 30enne è stato poi assistito dal personale del 118 e portato in ospedale per un trauma al ginocchio.