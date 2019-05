13.05.2019 h 11:33 commenti

Rapinano una donna, un giovane interviene e blocca uno dei banditi. La polizia arresta poi il secondo

E' successo poco prima delle 20 di ieri in via dei Tintori. In manette due pregiudicati. Decisivo il coraggioso intervento di un 25enne che non ha esitato ad affrontare i malviventi

Hanno aggredito e rapinato una donna in pieno centro ma sono stati arrestati dalla polizia, anche grazie al coraggioso intervento di un ragazzo di 25 anni che non ha esitato a inseguire i malviventi, bloccandone uno.

E' successo poco prima delle 20 di ieri, domenica 12 maggio, in via dei Tintori. In manette sono finiti due pregiudicati italiani: un fiorentino di 51 anni e un pistoiese di 38. I due hanno bloccato una donna di 63 anni, di Firenze, spintonandola per poi strapparle dalle mani il borsello. le urla dell'anziano hanno richiamato l'attenzione del giovane pratese che, senza pensarci due volte, ha affrontato i due rapinatori, bloccando il più anziano e immobilizzandolo a terra dove è stato arrestato dai poliziotti di una Volante, subito intervenuti. Intanto, un'altra pattuglia di agenti è riuscita a localizzare il bandito più giovane, che cercava di nascondersi in via Cairoli. Anche lui è stato ammanettato. Per i due l'accusa è rapina aggravata in concorso. La donna è stata invece soccorsa dal 118 per una contusione con escoriazione alla mano. Il borsello è stato recuperato.