03.01.2019 h 12:58 commenti

Rapinano tre telefonini in meno di un'ora: preso uno dei malviventi che oggi sarà espulso in Marocco

Tre nordafricani in azione tra le 20.30 e le 21.20 di ieri sera tra piazza del Comune, piazza Mercatale e via Garibaldi. L'ultima vittima è riuscita a bloccare uno dei banditi, preso poi in consegna dalla polizia

Tre colpi messi a segno in meno di un'ora da una vera e propria "banda del telefonino" ma alla fine uno dei responsabili è stato bloccato dalla polizia e, nelle prossime ore, sarà accompagnato al Centro di permanenza e rimpatrio di Potenza per poi essere espulso. Si tratta di un marocchino di 21 anni, irregolare in Italia e pluripregiudicato.

La serie di colpi è iniziata poco prima delle 20.30 di ieri, 2 gennaio, quando un uomo di 65 anni è stato derubato del cellullare Samsung in piazza del Comune da un giovane nordafricano che glielo ha sfilato dal giubbotto per poi scappare insieme a due connazionali. Alle 21.10 stessa scena, stavolta in piazza Mercatale con vittima un ragazzo italiano di 18 anni, rapinato dell'Iphone mentre era con la fidanzata. Passano dieci minuti, ed ecco la terza rapina, stavolta all'angolo tra via Tintori e via Garibaldi. Questa volta, però, la vittima, un albanese di 35 anni, è riuscito a inseguire i malviventi e ne ha bloccato uno in via Settesoldi, dove è stato raggiunto dai poliziotti della Volante, nel frattempo intervenuti, che hanno preso in consegna il marocchino poi denunciato ed espulso. Sono in corso gli accertamenti per risalire agli altri due complici del 21enne.