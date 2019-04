04.04.2019 h 12:43 commenti

Rapinano pronto moda al Macrolotto Uno utilizzando due pistole di cui una giocattolo

Il colpo è stato messo a segno ieri sera da tre individui di cui due orientali e uno europeo. Indagini a cura della squadra mobile

Hanno rapinato un pronto moda al Macrolotto di Iolo utilizzando una pistola giocattolo. E' quanto accaduto ieri sera, 3 aprile, attorno alle 21.30, in via Calabria. Secondo quanto ricostruito dalla polizia intervenuta sul posto, tre individui con il volto coperto da un passamontagna sono entrati in una delle tante attività di pronto moda gestita da cinesi. Due erano armati di pistola e sarebbero connazionali dei rapinati, mentre uno è di origine europea non meglio precisata. Dopo aver minacciato i tre lavoratori presenti e aver esploso un colpo, si sono fatti consegnare 100 euro e i loro cellulari. Poi sono fuggiti via facendo perdere le proprie tracce. Dal bossolo recuperato dai poliziotti, è emerso che la pistola da cui è stato esploso il colpo è giocattolo. Nessuno dei rapinati si è ferito. Le indagini sono a cura della Squadra mobile.

Edizioni locali collegate: Prato

