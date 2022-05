05.05.2022 h 15:26 commenti

Rapinano marito e moglie con l'auto presa a noleggio: due arresti

L'intervento della Squadra Mobile la notte del Primo Maggio dopo un inseguimento da San Paolo fino al McDonalds. Recuperata la refurtiva: un Rolex da 10mila euro e un portafoglio

Avevano preso a noleggio un'auto per poter mettere a segno rapine in città ma sono stati bloccati da una pattuglia della Squadra Mobile la notte del Primo Maggio, dopo un inseguimento iniziato a San Paolo e concluso nel parcheggio del McDonalds lungo la declassata.

I poliziotti sono riusciti a bloccare due dei quattro passeggeri della vettura e addosso ad uno di loro è stato trovato un Rolex dal valore di 10mila euro e un portafoglio con dentro 200 euro in contanti. Dalle indagini è risultato che erano il provento di una rapina messa a segno poco prima in via Pistoiese ai danni di una coppia di cinesi che stava rincasando. I due fermati, entrambi marocchini di 26 e 35 anni e pregiudicati, sono stati quindi arrestati e portati in carcere, dove sono rimasti fino all'udienza di convalida quando il giudice ha disposto per entrambi i domiciliari. Sono in corso le indagini per risalire ai due complici.