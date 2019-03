18.03.2019 h 15:04 commenti

Rapinano lo spacciatore che li ha imbrogliati ma vengono sorpresi dalla polizia che li arresta

E' successo ieri sera in piazza Stazione. A finire nei guai due napoletani che hanno picchiato e rubato a un nordafricano una bici per avere indietro i soldi pagati per 50 grammi di cocaina mai ricevuta

Hanno picchiato e derubato della bici un trentenne marocchino per un regolamento di conti legato allo spaccio di droga, ma sono stati sorpresi e arrestati dalla polizia. Dovranno rispondere di rapina aggravata i due napoletani, di 38 e 44 anni, che ieri sera, 17 marzo, alle 21.30 tra piazza Stazione e via Firenze, hanno fermato, picchiato e preso la bici al nordafricano che solo pochi giorni prima li aveva raggirati vendendogli a 50 euro un involucro che avrebbe dovuto contenere cocaina ma che in realtà era vuoto.

I due campani pretendevano la restituzione dei soldi in cambio della bici. In quel momento è giunto sul posto un equipaggio delle volanti che ha proceduto all'arresto dei due rapinatori e alla denuncia a piede libero del marocchino per inosservanza del foglio di via obbligatorio. Il nordafricano infatti, è residente nella provincia di Pistoia e ha precedenti per reati di varia natura, lo scorso 29 dicembre è stato colpito dal divieto di far ritorno nel Comune di Prato per tre anni.

I due rapinatori sono rinchiusi nel carcere della Dogaia.