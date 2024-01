03.01.2024 h 13:31 commenti

Rapina violenta ai danni di una coppia che rincasa, in manette uno dei quattro banditi

Il colpo messo a segno tra il 30 e il 31 dicembre alle Badie. Le urla hanno richiamato i vicini di casa che sono immediatamente intervenuti e hanno dato l'allarme. Carabinieri al lavoro per rintracciare i complici che sono riusciti a dileguarsi con un Rolex da 20mila euro

Hanno trovato ad aspettarli sotto casa quattro uomini incappucciati che li hanno aggrediti, spintonati, picchiati e rapinati di un Rolex del valore di 20mila euro e di una borsa contenente soldi e documenti. Le vittime sono un uomo e una donna cinesi, marito e moglie. E' successo nella notte tra il 30 e il 31 dicembre alle Badie. I carabinieri della sezione Radiomobile e della Stazione di Iolo, eallertati dai vicini di casa, sono riusciti ad arrestare solo uno dei malviventi, un 23enne di origine marocchina, residente a Vaiano, già noto per una lunga sfilza di precedenti. Ricercati i tre complici che sono riusciti a dileguarsi con il prezioso orologio, mentre la borsa è stata recuperata.

Il colpo è stato messo a segno in via Righi, dove i coniugi abitano. Al rientro, poco dopo la mezzanotte, marito e moglie sono stati bloccati dai quattro banditi; all'uomo, colpito alla testa e immobilizzato, è stato sfilato il Rolex, mentre alla donna, spinta a terra, è stata presa la borsa. Urla e rumori hanno svegliato i vicini che sono corsi in aiuto dei due cinesi e hanno chiesto l'intervento dei carabinieri dando indicazioni sulla via di fuga dei rapinatori. Il 23enne si è diretto nei giardini di via Ferraris raggiungendo via Copernico: inutile il tentativo di nascondersi nel buio perché uno dei militari è riuscito a individuarlo e ad arrestarlo. Gli altri tre, invece, sono riusciti a far perdere le loro tracce.

L'arrestato, riconosciuto anche per la felpa che indossava e descritta nel dettaglio dai testimoni, è una vecchia conoscenza delle forze dell'ordine: arrestato per furto nel 2018, denunciato due volte in poche settimane nella primavera del 2019 per rapina in danno di cinesi, denunciato, sempre nel 2019, per furto in un'abitazione a Forte dei Marmi, arrestato nel 2021 dalla polizia di Pistoia per detenzione e spaccio di stupefacenti. Il giovane è difeso dall'avvocato Cristiano Toraldo.



