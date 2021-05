28.05.2021 h 14:35 commenti

Rapina in villa a Vainella, il Riesame conferma il carcere per i banditi

In quattro furono arrestati nelle settimane scorse dai carabinieri per il colpo messo a segno l'11 gennaio nella casa di un imprenditore. I malviventi agirono armati di pistola ed esplosero diversi colpi una volta scoperti. Bottino: diversi orologi di valore

Restano in carcere i banditi che lo scorso 11 gennaio, pistola in pugno, fecero irruzione nella villa di un imprenditore, in via degli Olivi e, una volta scoperti, per guadagnarsi la fuga e assicurarsi il bottino fatto di orologi di valore, esplosero diversi colpi a scopo intimidatorio. Il Riesame ha respinto la richiesta di scarcerazione avanzata dai difensori per tre dei quattro arrestati, mentre l'ultima posizione sarà decisa nei prossimi giorni.I malviventi, tutti italiani tra i 39 e i 55 anni, tre residenti a Buggiano, in provincia di Pistoia, e uno a Prato, furono arrestati lo scorso 6 maggio dai carabinieri di Lucca, in collaborazione con i colleghi di Montecatini e di Prato. I militari eseguirono l'ordinanza di custodia cautelare emessa dal tribunale di Prato su richiesta della procura ( leggi ).Il proprietario sorprese i ladri a fare razzia nella sua villa e tentò di fermarli per recuperare gli orologi ma la risposta furono diversi colpi di pistola. Le indagini portarono nel giro di qualche mese ai quattro rapinatori. Altre indagini sono ancora in corso per accertare se alla banda possano essere addebitati altri colpi e se ci siano altre persone coinvolte.