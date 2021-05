06.05.2021 h 16:13 commenti

Rapina in villa a Vainella, i carabinieri arrestano quattro banditi

Uno di loro ha 55 anni e risiede a Prato, gli altri tre a Buggiano in provincia di Pistoia. Nella perquisizione recuperati alcuni orologi di valore

Sono finiti in manette i presunti componenti della banda che l'11 gennaio scorso aveva fatto irruzione a Prato in una villetta in via degli Olivi (leggi) . Gli arrestati sono quattro italiani: tre residenti nel Comune di Buggiano in provincia di Pistoia, di 46, 33 e 39 anni, e uno a Prato, di 55 anni.La scorsa notte i carabinieri di Lucca, in collaborazione con quelli di Montecatini Terme e di Prato, hanno eseguito l'ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal gip di Prato. La sera della rapina, prima di fuggire, i rapinatori avevano esploso alcuni colpi d'arma da fuoco, fortunatamente senza conseguenze per il padrone di casa che li aveva appena scoperti.La banda riuscì a portare a casa un bottino con numerosi orologi di valore. Sono stati recuperati nel corso delle perquisizioni alcuni orologi di valore dei quali si sta accertando la provenienza. Le indagini per accettare altre responsabilità, nonché il coinvolgimento di altre persone, proseguono: il quel periodo a Prato si svolsero diversi 'colpi' con le stesse modalità di azione