Rapina in una villetta a Galciana: condannati i due carabinieri arrestati insieme ad altre cinque persone

Il colpo fu messo a segno ai danni di un imprenditore il 3 maggio 2019. Bottino, 11mila euro. Il primo grado si è risolto con patteggiamenti e riti abbreviati. I due militari, un appuntato e un carabiniere, condannati rispettivamente a 4 anni e a 4 anni e 8 mesi. Pene comprese tra 2 e 4 anni per i complici

Indossando pettorine dell'Arma, impugnando una pistola, vera o finta non si è mai saputo, e sventolando un mandato di perquisizione, si presentarono alla porta di un imprenditore cinese a cui portarono via tutti i soldi in contanti di cui disponeva in quel momento: 11mila euro. Un bottino assai inferiore agli 80-100mila euro che i rapinatori, tre trasfertisti arrivati dalla Campania, pensavano di trovare sulla base delle informazioni dei basisti, due carabinieri all'epoca dei fatti in servizio alla Sezione radiomobile di Prato. La ricostruzione della procura ha trovato pieno accoglimento e oggi, martedì 2 febbraio, il giudice delle udienze preliminari ha condannato sette persone, tutte accusate di rapina pluriaggravata in concorso: l'appuntato Ennio Serino (avvocato Giuseppe Nicolosi) e il brigadiere Giuliano Rosa (avvocati Elena Giunti e Vincenzo De Franco), rispettivamente a 4 anni con il patteggiamento e a 4 anni e 8 mesi con il rito abbreviato (entrambi sono agli arresti domiciliari) ; gli esecutori materiali, Michele Langella Esposito, Antonio D'Avino e Giuseppe Riano, a 4 anni con l'abbreviato; pena di 2 anni con il patteggiamento per Vincenzo Russo e Giuseppe Zanfardino, venditori ambulanti originari della Campania ma con un lavoro stabile a Prato, accusati di aver fatto da tramite tra i militari e i rapinatori. A meno di due anni dall'arresto dei tre rapinatori – i primi a finire dietro le sbarre – i pubblici ministeri Lorenzo Gestri e Massimo Petrocchi hanno portato davanti al tribunale tutti gli imputati. Un'inchiesta delicata a cui hanno lavorato i colleghi dell'appuntato Serino e del brigadiere Rosa dopo le dichiarazioni dei tre campani che, arrestati, svelarono il retroscena della rapina all'imprenditore. A dicembre 2019 finì in carcere Serino insieme ai due ambulanti, e qualche mese dopo, ad aprile, anche Rosa.

Per la procura, i due carabinieri fornirono le pettorine e un finto mandato di perquisizione per rendere credibile la visita a casa del cinese. Un colpo studiato: un sopralluogo qualche giorno prima e il giorno stesso l'assenza dal lavoro dell'appuntato Serino, ufficialmente in malattia, ma presente nella zona di via Foscolo per assicurarsi che tutto filasse secondo i piani. Una cosa non era stata prevista: oltre alla telecamera di sicurezza installata fuori dalla villetta, e messa fuori uso dai rapinatori, ce n'era una in casa, posizionata in un punto nascosto ma strategico per riprendere tutta la scena. Immagini decisive per dare una svolta alle indagini.





