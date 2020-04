29.04.2020 h 13:24 commenti

Rapina in una villetta a Galciana, arrestato un altro carabiniere

Nuova svolta nell'inchiesta della procura sulla rapina nella villetta di un imprenditore. Ai domiciliari un brigadiere fino a pochi giorni fa in servizio a Prato. A dicembre era finito in manette un appuntato. Sale a sette il numero degli indagati. L'accusa è la stessa per tutti: concorso in rapina pluriaggravata

C'era un altro carabiniere nella banda che lo scorso maggio ha messo a segno una rapina nella villa di un imprenditore cinese ma che da tempo progettava il 'colpo della vita', quello ad un portavalori che, se fosse andato in porto, avrebbe fruttato qualcosa come un milione di euro. Oggi, mercoledì 29 aprile, è finito in manette il brigadiere Giuliano Rosa, 54 anni, per anni in servizio al nucleo Radiomobile di Prato e da pochi giorni trasferito a Firenze. Sono stati i colleghi del Nucleo investigativo a notificargli l'ordinanza di custodia cautelare agli arresti domiciliari firmata dal giudice delle indagini preliminari Francesco Pallini su richiesta dei sostituti Lorenzo Gestri e Massimo Petrocchi. Anche per lui, come per l'appuntato Ennio Serino, 36 anni, uscito pochi giorni fa dal carcere militare di Santa Maria Capua Vetere e messo ai domiciliari, l'accusa è concorso in rapina pluriaggravata. Con l'arresto del brigadiere Rosa sale a sette il numero degli indagati. I primi a finire in carcere furono tre campani di Afragola ritenuti gli esecutori materiali della rapina: Michele Langella Esposito, 60 anni, Antonio D'Avino, 38, e Giuseppe Riano, 33. Poi altre indagini fino all'arresto dell'appuntato Serino e di due venditori ambulanti di frutta e verdura nella zona del Macrolotto 0, Vincenzo Russo e Giuseppe Zanfardino, 45 e 41 anni.

Il procuratore Nicolosi ha parlato di 'fatto doloroso': “E' sempre triste, molto triste – ha detto – dar conto di notizie come questa”. A fare da contraltare i carabinieri dell'Investigativo e il comandante provinciale, il colonnello Marco Grandini: “Uomini – ancora il procuratore – che hanno lavorato con grandissima dedizione a questa indagine, con grande professionalità e impegno”.

I due carabinieri sarebbero stati i basisti della rapina, i fruttivendoli avrebbero individuato la vittima da colpire e contattato gli esecutori materiali. Nella casa dell'imprenditore, in via Foscolo, il giorno in cui i trasfertisti campani si presentarono con una pettorina dell'Arma, con un finto mandato di perquisizione e con una pistola (vera o giocattolo non è mai stato accertato), ci dovevano essere tra gli 80 e i 100mila euro ma ne furono trovati solo 11mila. Uno scarto così ampio tra la previsione e la realtà che nel gruppo nacque qualche discussione appianata forse dal fatto che il progetto di mettere a segno l'assalto al portavalori, da compiere con il coinvolgimento di un addetto ai lavori, non era mai tramontato. Un assalto che avrebbe cambiato la vita di tutti, che per i due carabinieri avrebbe rappresentato la svolta, il 'salto di qualità' nella scala sociale. Sarebbe questo il movente perché, stando alla ricostruzione degli investigatori, né l'appuntato né il brigadiere avrebbero avuto problemi di soldi, debiti da pagare, spese a cui far fronte.



Edizioni locali collegate: Prato

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.

Disqus