Rapina in un’abitazione a La Pietà: proprietaria e badante minacciati con un punteruolo. Caccia ai banditi

È successo nella serata di oggi in via Abba. I malviventi messi in fuga dal cane. Sul posto la polizia

Paura in un’abitazione a La Pietà. La proprietaria e il badante del marito invalido sono stati minacciati con un punteruolo da due malviventi. È successo nella serata di oggi, mercoledì 8 febbraio, in via Abba. La donna e il badante si sono trovati davanti i due banditi e hanno cercato di reagire; vano il tentativo: entrambi sono stati immobilizzati con un punteruolo puntato alla gola. I due banditi, pare stranieri, sono riusciti a mettere a segno la rapina arraffando ciò che hanno potuto prima che il cane dei proprietari di casa si avvicinasse ringhiando e costringendoli alla fuga. Immediata la richiesta di aiuto. Sul posto sono intervenuti gli agenti della questura. La polizia scientifica ha proceduto ai rilievi utili ad ottenere indicazioni per risalire ai due malviventi. Le indagini sono state subito avviate. Le ricerche nella zona, al momento, non hanno dato esito.

Edizioni locali collegate: Prato

