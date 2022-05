14.05.2022 h 14:27 commenti

Rapina in pieno giorno a Galciana: il padrone di casa minacciato con un punteruolo

Due banditi sono entrati nell'abitazione mentre il proprietario stava allenandosi. L'uomo costretto a sdraiarsi a terra e minacciato perché non avvertisse le forze dell'ordine. Le indagini sono della polizia

Sono stati momenti di assoluto terrore quelli vissuti, nel pomeriggio di ieri 13 maggio, dal proprietario di una casa di Galciana che, in pieno giorno, è stato sequestrato da due rapinatori che hanno poi messo a soqquadro l'abitazione, portando via monili in oro e denaro contante per qualche centinaio di euro.

Sulla vicenda sta indagando la polizia con la Squadra Mobile, dopo il primo intervento effettuato dalle Volanti e gli accertamenti della Scientifica, alla ricerca di tracce lasciate dai banditi, che possano aiutare ad identificarli.

Secondo quanto riferito dalla Questura, quando i due ladri sono entrati in casa, il proprietario era al piano superiore e stava allenandosi. Sentendo dei rumori al piano di sotto, è sceso per controllare ma si è trovato alle spalle uno dei banditi che gli ha puntato un punteruolo alla testa, costringendolo a sdraiarsi a terra. Intanto il complice rovistava la casa alla ricerca di oggetti di valore.

Quando i due banditi se ne sono andati, hanno minacciato l'uomo nel caso avesse chiamato le forze dell'ordine. Il padrone di casa, sotto shock ma fortunatamente illeso, ha atteso così circa un'ora prima di dare l'allarme e di fare intervenire la polizia.