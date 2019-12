10.12.2019 h 13:37 commenti

Rapina in piazza Stazione, la polizia blocca e denuncia il malvivente

Nei guai un ventiduenne che si è impossessato di un telefonino. La vittima ha dato indicazioni precise agli agenti che hanno subito individuato l'autore del reato

Rapina, minacce e inosservanza del foglio di via. Queste le accuse a carico di un albanese di 22 anni denunciato dalla polizia nella serata di ieri, lunedì 9 dicembre. Il giovane ha sottratto il telefonino ad un quarantenne connazionale in piazza Stazione. La vittima ha avvertito la polizia e gli agenti si sono messi alla ricerca dell'albanese che è stato individuato e fermato in piazza dell'Università. Perquisito, è stato trovato in possesso del telefonino. Dalla banca dati è poi emerso un foglio di via obbligatorio emesso dal questore di Prato e questo ha ulteriormente aggravato la posizione del ventiduenne.



