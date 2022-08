16.08.2022 h 10:55 commenti

Rapina in gioielleria: colpi di pistola e botte al titolare. Arrestato un pratese

La rapina, ai danni di una gioielleria di Ceparana, piccolo centro in provincia di La Spezia, risale allo scorso 21 gennaio. Tre le persone finite in manette: un pratese di 40 anni fermato a marzo, un altro di 45 arrestato ieri insieme alla presunta basista, una 45enne di Sarzana

Chiuso il cerchio sulla rapina in una gioielleria a Ceparana, in provincia di La Spezia, che lo scorso 21 gennaio fruttò ai malviventi trecentomila euro tra preziosi e orologi. I carabinieri di Sarzana hanno arrestato altre due persone: un pratese di 40 anni, ritenuto il rapinatore, e una 45enne di Sarzana, considerata la basista. A marzo c'era stato già l'arresto di un'altra persona: un uomo di 45 anni, residente a Prato, legato sentimentalmente alla presunta basista. I carabinieri hanno eseguito l'ordine di custodia cautelare in carcere emesso dal giudice delle indagini preliminari del tribunale di La Spezia.

Il titolare della gioielleria fu affrontato da due uomini a volto coperto e con armi in pugno che prima gli puntarono una pistola contro e poi spararono alcuni colpi in aria per convincerlo a consegnare preziosi e orologi. Non contenti, i banditi si accanirono sul gioielliere che per le percosse fu costretto a ricorrere alle cure dei sanitari. Le indagini portarono in un paio di mesi a individuare il primo presunto rapinatore; gli accertamenti tecnici sono poi proseguiti e hanno consentito di identificare un altro presunto rapinatore e la donna che gli inquirenti indicano come basista. Quest'ultima, secondo le indagini, avrebbe fornito tutte le informazioni necessarie ai complici affinché potessero portato a termine il colpo. Il quarantenne è stato rinchiuso nel carcere di La Spezia, mentre la donna è stata messa ai domiciliari. A carico di tutti e tre gli indagini le accuse di concorso in rapina e lesioni personali aggravate.



Edizioni locali collegate: Prato

