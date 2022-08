08.08.2022 h 13:22 commenti

Rapina e ferisce un cinese in strada, inseguito e picchiato dagli amici della vittima

Il movimentato episodio è avvenuto in via Pistoiese. Il linciaggio, con mazza da baseball e sfollagente, interrotto dall'arrivo della polizia che ha poi arrestato il rapinatore. I "giustizieri fai da te" sono invece fuggiti

Ha rapinato e picchiato in pieno giorno un cittadino cinese ma è stato inseguito da un gruppo di connazionali della vittima che, a colpi di mazza da baseball e sfollagente, si sono fatti giustizia da soli. Il linciaggio è stato poi interrotto dall'intervento di una Volante della polizia che ha arrestato il rapinatore, lascito terra ferito, mentre i "giustizieri" sono riusciti a fuggire.

L'episodio, che conferma il clima di violenza nella zona del Macrolotto Zero e anche l'esasperazione della comunità cinese, è avvenuto in via Pistoiese intorno alle 17 di sabato scorso 6 agosto. In manette è finito un nigeriano di 22 anni, pluripregiudicato per rapina e furto e già raggiunto da un avviso orale del questore e dalla misura cautelare dell'obbligo di firma. Il giovane è ora accusato anche di rapina.

La polizia è intervenuta dopo la segnalazione di un'aggressione in corso dove un giovane africano stava picchiando con un bastone un cinese. I poliziotti sono arrivati nel giro di poco in via Pistoiese e hanno trovato a terra la vittima, poi portata in ospedale per lesioni alla testa. Accanto a lui il connazionale che aveva chiesto aiuto e che ha indicato la via di fuga dell'aggressore. Quando i poliziotti si sono spostati nella vicina via Castagnoli, hanno visto un gruppo di cinesi che stava malmenando un uomo di colore, poi identificato con il rapinatore 22enne, e che sono fuggiti alla vista degli agenti, lasciando a terra una mazza da baseball e uno sfollagente di metallo.