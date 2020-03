Brutale rapina questa mattina in una gioielleria di via Marx, la Orologi Scali, quasi di fronte al supermercato. Secondo quanto appreso attorno alle 11 due banditi sono entrati nel negozio e dopo aver minacciato, picchiato e immobilizzato l'anziana proprietaria, si sono fatti aprire la cassaforte. Oltre al contenuto, i rapinatori hanno portato via il computer e le telecamere di sorveglianza per impedire ai poliziotti di riconoscerli.