27.01.2023 h 20:01 commenti

Rapina a mano armata in una banca, ingente il bottino

In azione due banditi con il volto travisato. Portate via diverse decine di migliaia di euro. Sul posto la polizia

Ha fruttato diverse decine di migliaia di euro la rapina messa a segno nella tarda mattinata di oggi, 27 gennaio, alla filiale di Santa Lucia della banca Mps in via Bologna (e non in quella angolo piazza Ciardi come indicato in un primo tempo). Il bottino è in corso di quantificazione ma potrebbe arrivare anche a centomila euro. Secondo quanto ricostruito erano due i banditi entrati in azione, attorno alle 13. Erano armati di pistola ma non è chiaro se fosse vera o giocattolo. Indossavano anche dei guanti e avevano il volto travisato. Si sono fatti consegnare il denaro dagli impiegati e sono scappati via. Non risultano feriti.

Sul posto è intervenuta la polizia con il personale della Squadra mobile e della polizia scientifica. Sono state acquisite le immagini della videosorveglianza dell'istituto di credito e della zona, ora al vaglio degli inquirenti a caccia di elementi utili per dare un volto e un nome ai due banditi.