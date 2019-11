08.11.2019 h 13:57 commenti

Rapina a mano armata alla tabaccheria Cesarini a Montemurlo, quattro condanne

Quattro imputati condannati per il colpo messo a segno il 24 maggio 2018 che fruttò soldi, Gratta e vinci e stecche di sigarette. Una quinta persona è stata assolta per vizio totale di mente quando fu commessa la rapina. Il titolare fu minacciato con una pistola

Fu un vero e proprio assalto a mano armata la rapina messa a segno la sera del 24 maggio 2018 alla tabaccheria Cesarini, a Montemurlo. In due, all'ora di chiusura, si presentarono nel negozio e, volto coperto e pistola in pugno, si fecero consegnare dal titolare soldi, Gratta e vinci e stecche di sigarette per un valore di oltre 20mila euro. La fuga durò poco. I carabinieri arrestarono i due rapinatori, la fidanzata di uno di loro e altri due complici. Oggi, venerdì 8 novembre, le condanne inflitte dal giudice delle udienze preliminari del tribunale di Prato. Cinque gli imputati accusati di rapina pluriaggravata dall'uso di armi : Claudio Fiorentini, esecutore materiale del colpo, ha patteggiato una pena di 4 anni e 6 mesi di reclusione; l'altro esecutore materiale, un sessantenne dipendente della Asl, è stato assolto perché una perizia psichiatrica ha riconosciuto che al momento del fatto era incapace di intendere e volere; Sara Susini, Iacopo Costa e Davide Antolini, sono stati processati con il rito abbreviato: 2 anni e 4 mesi alla donna, 2 anni e 10 mesi ai due uomini. A carico di Costa, Antolini e Fiorentini anche l'imputazione di resistenza a pubblico ufficiale. I tre in fuga furono intercettati al casello autostradale di Massa e pur di evitare l'arresto forzarono il posto di blocco dei carabinieri che già erano sulle tracce di uno dei malviventi sospettato di aver messo a segno una rapina qualche giorno prima a Carrara. Gli altri due furono invece arrestati dai carabinieri del Nucleo investigativo nel loro appartamento, in provincia di Prato. Un'indagine lampo quella coordinata dal sostituto Valentina Cosci; indagine che oggi, a distanza di un anno e mezzo, è arrivata a sentenza.



Edizioni locali collegate: Prato

