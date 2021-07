19.07.2021 h 11:44 commenti

Raid vandalico contro le auto parcheggiate vicino alla piscina di via Roma: dieci quelle danneggiate

Le fiancate sono state segnate con una chiave o un cacciavite, è stata sporta denuncia ai carabinieri. Domenica da dimenticare per chi aveva trascorso la giornata nell'impianto

Brutta sorpresa per una decina di automobilisti che ieri 18 luglio, dopo aver passato una giornata nella piscina di via Roma, si sono trovati le macchine graffiate.

A raccontarlo è un lettore di Notizie di Prato che ha già presentato una denuncia ai carabinieri. “Ero andato in piscina con la mia famiglia – spiega - e ho parcheggiato accanto al muretto. Quando sono uscito, verso le 16,30 tutte le automobili erano state rovinate, come se qualcuno fosse passato con un a chiave o una cacciavite in mano. Guardando più attentamente mi sono accorto che l'area era riservata ai residenti. Il cartello era molto piccolo, altrimenti non avrei mai lasciato la macchina lì. Non so se effettivamente sia stato qualcuno che aveva diritto a parcheggiare, in quel caso bastava chiamare la Municipale, del resto solo le macchine senza permesso sono state rigate. Il danno stimato è abbastanza ingente e l'atto di inciviltà ancora di più”.

Edizioni locali collegate: Prato

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.

Disqus