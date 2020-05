21.05.2020 h 12:41 commenti

Raid sulle auto in sosta, trentasettenne arrestato due volte in quattro giorni

Il primo arresto il 17 maggio, il secondo la notte scorsa. Spaccata e furto su diverse auto parcheggiate in via Lorenzo da Prato a Borgonuovo. Recuperata la refurtiva e sequestrati gli attrezzi da scasso

Arrestato due volte in quattro giorni e sempre per lo stesso motivo: spaccata e furto nelle auto in sosta. L'uomo, un albanese di 37 anni, irregolare in Italia, senza fissa dimora e con numerosi precedenti penali, è stato di nuovo bloccato dalla polizia nella notte di giovedì 21 maggio subito dopo aver compiuto un raid su diverse macchine parcheggiate in via Lorenzo da Prato, nella zona di Borgonuovo. Finestrini infranti e abitacoli messi a soqquadro alla ricerca di qualcosa da rubare. La refurtiva è stata tutta recuperata: occhiali di marca, cappellini, un profumo, un braccialetto e altri oggetti. Sequestrati attrezzi da scasso tra cui un martello frangivetro e due torce elettriche. I poliziotti di una volante, durante il controllo del territorio, hanno notato in via da Prato diverse auto danneggiate e hanno capito che si trattava di spaccate per furto. Nella zona hanno rintracciato l'albanese che, in sella alla propria bicicletta, ha tentato di allontanarsi quando si è accorto della presenza della polizia. Tentativo però fallito: l'uomo è stato bloccato, identificato e perquisito. A suo carico non solo il provvedimento emesso pochi giorni fa dal tribunale con l'obbligo di permanenza nella propria abitazione nelle ore serali e notturne, ma anche un ordine del questore a non fare ritorno a Prato per tre anni a partire da gennaio 2019. Ora il secondo arresto per furto aggravato.



Edizioni locali collegate: Prato

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.

Disqus