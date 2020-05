18.05.2020 h 17:54 commenti

Raid sulle auto in sosta a Casale: arrestato dalla polizia un 37enne

Colpite almeno tre vetture con i finestrini rotti. Addosso all'uomo trovati alcuni oggetti trafugati dai mezzi presi di mira

Aveva già rubato a bordo di tre auto parcheggiate in via Don Facibeni a Casale, quando è stato bloccato da una pattuglia delle Volanti. Il ladro, un 37enne albanese, irregolare, era in sella ad una bicicletta e alla vista dell'auto della polizia ha cercato di scappare, ma è stato bloccato in via Borgo di Casale. L'uomo, con vari precedenti, era anche destinatario di un foglio di via obbligatorio che gli vietava di fare ritorno a Prato fino al gennaio 2022. Nonostante questo, sabato sera 16 maggio, era a Casale dove ha rotto i finestrini di tre auto per poi rovistare all'interno. I poliziotti lo hanno trovato con vari oggetti di provenienza furtiva, tra i quali una collanina e un profumo sicuramente trafugati da una delle auto prese di mira. Il 37enne è stato quindi arrestato per furto aggravato.

Edizioni locali collegate: Prato

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.

Disqus