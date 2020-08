08.08.2020 h 11:33 commenti

Raid notturno nella zona di piazza Ciardi: vetrate sfondate e auto danneggiate

Presi di mira un negozio in via Bologna e il Crazy Pizza di via del Serraglio. Ad agire, secondo i residenti, sarebbe stata una banda di giovanissimi che ha usato un piede di porco. Sul posto le Volanti della polizia

Due tentativi furto ai danni di altrettante attività e una serie di danneggiamenti su auto in sosta. Non è stata una notte tranquilla, quella di oggi 8 agosto, per i residenti della zona di piazza Ciardi. Ad agire, secondo alcune testimonianze, sarebbe stata una banda di giovanissimi, forse maghrebini, che da tempo starebbe imperversando nell'area intorno alla stazione del Serraglio.

A farne le spese sono stati un negozio di riparazioni di computer di via Bologna e la pizzeria Crazy Pizza di via del Serraglio, che si sono visti mandare in frantumi le vetrine. I furti sono stati solo tentati, perché i malviventi sono scappati senza poter entrare nei locali.

In particolare una testimone avrebbe visto una persona infrangere la vetrata della pizzeria e poi allontanarsi dopo che la stessa residente aveva cominciato ad urlare dalla finestra. La polizia ha poi specificato che si tratta di un 33enne italiano residente in città, pluripregiudicato per reati specifici e attualmente sottoposto alla misura dell'obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria. In base alla descrizione fornita dalla testimone, la polizia ha trovato l'uomo nella vicina piazza dell'Università. Portato in questura è stato denunciato a piede libero per il reato di tentato furto aggravato.

Ci sono poi alcune auto che sono state vandalizzate, forse con un piede di porco. Sul posto la polizia è intervenuta con un paio di Volanti. Della banda di vandali però non c'era più traccia. Adesso saranno acquisite le testimonianze dei residenti e le immagini riprese dalle telecamere della zona, per cercare di individuare i responsabili. Da capire se possa trattarsi delle stesse persone protagoniste della spedizione punitiva della scorsa settimana in via Settesoldi.