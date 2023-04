28.04.2023 h 12:33 commenti

Raid nella notte in centro, spaccati i vetri delle auto con un tombino

E' successo in via dei Tintori sul posto le forze dell'ordine chiamate dai residenti che denunciano una situazione di degrado crescente. In via Arcangeli arrestato un ladro che aveva appena rubato su una vettura

Raid nella notte in via dei Tintori, spaccati i finestrini di alcune macchine parcheggiate. I ladri hanno utilizzato un tombino per mandare in frantumi i vetri. Ingenti i danni causati ai veicoli da cui sono stati rubati pochi spiccioli e alcuni effetti personali.

Sul posto sono intervenute le forze dell'ordine chiamate dai residenti, che hanno sentito rumore di vetri infranti e grida concitate. Non è la prima volta che la via viene presa di mira, l'estate scorsa si sono verificati furti nelle cantine di alcuni palazzi e ancora spaccate a danno delle auto in sosta.

Intanto a qualche centinaio di metri in linea d'area, in via Arcangeli, gli agenti di una Volante della Polizia hanno arrestato un 28enne nigeriano che, dopo aver rotto il finestrino di una vettura, è entrato nell'abitacolo. Perquisito dagli agenti e riconosciuto per altri reati, era sottoposto all'obbligo di firma, è stato trovato in possesso di un coltellino multiuso e di documenti il cui furto era stato denunciato nei giorni scorsi dai proprietari. L'uomo accompagnato in Questura è stato arrestato in flagranza di reato di furto aggravato, ricettazione e denunciato per possesso di oggetti atti ad offendere