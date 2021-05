03.05.2021 h 12:52 commenti

Raid nei garage di un condominio: il ladro arrestato da un poliziotto che abita nel palazzo

L'agente, fuori servizio, è intervenuto quando ha sentito scattare l'allarme della propria autorimessa e ha sorpreso un 28enne ancora in azione

Ha scelto il condominio sbagliato per mettere a segno un raid nei garage. In quel palazzo di via Ferrucci, infatti, abita anche un poliziotto in servizio nella Questura di Prato che ieri pomeriggio, 2 maggio, intorno alle 16.30 ha sentito scattare l'allarme del proprio garage. L'agente, in quel momento libero dal servizio, è sceso e ha sorpreso un 28enne, noto pregiudicato, che stava cercando di allontanarsi. Intanto in via Ferrucci era arrivata anche una Volante, intervenuta in soccorso del collega. Addosso al 28enne è stato trovato un grosso cacciavite ed è risultato che aveva forzato nove garage. Le immagini del circuito di videosorveglianza interna hanno tolto ogni dubbio sul responsabile, visto che avevano immortalato il ladro in azione. Il giovane è stato così arrestato in flagranza di reato per furto. Il magistrato di turno ha disposto per lui gli arresti domiciliari in attesa del processo per direttissima.

Edizioni locali collegate: Prato

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.

Disqus