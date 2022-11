31.10.2022 h 13:19 commenti

Raid nei garage condominiali, una residente: "Viviamo un incubo"

Colpiti i palazzi tra via Colombo, via Borgioli e via Cadamosto. Qualche condomino ha trovato anche i finestrini della propria auto spaccati

Ancora un raid dei ladri nei garage condominiali, soprattutto quelli di grandi dimensioni. Stavolta è successo al Macrolotto Zero, alle palazzine tra via Colombo, via Borgioli e via Cadamosto. A segnalarlo alla nostra redazione è una lettrice: "Stanotte (tra sabato e domenica, ndr) hanno colpito in due garage, ma è capitato anche quattro garage in una sola notte, come testimoniano quattro lucchetti in acciaio segati (foto seguente). In altri entrano rompendo la rete di ferro. Alcuni condomini hanno anche trovato i vetri della macchina rotti oppure subito anche il tentato furto dell’auto. Stiamo vivendo un incubo e nessuno fa niente".Il bottino è in corso di accertamento. Tra le tante cose mancano all'appello dei vini pregiati e oggetti da cucina. "Ho trovato le scatole aperte dove avevo stipato giochi e videocassette – racconta ancora la lettrice che ieri mattina ha presentato denuncia ai carabinieri -Hanno cercato di portare via i giochi da tavolo, perché gli ritrovati sul soppalco quando erano invece stati messi sulla mensola. Hanno cercato di aprire la porta dall’interno scassinando la chiusura inferiore, ma non ci sono riusciti, per fortuna. Altrimenti avrebbero portato via più cose, anche le biciclette".