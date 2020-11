27.11.2020 h 11:05 commenti

Raid di spaccate in piena notte, presi di mira due bar: via soldi e bottiglie di liquori

I ladri hanno agito nella zona dell'Obi depredando La Scala in via Roubaix e il Caffè Leonardo nella vicinissima via Rimini. Ad agire tre malviventi che hanno usato un tombino per infrangere le vetrine



E' stato un vero e proprio raid quello messo a segno stanotte, 27 novembre, da una banda di ladri nella zona di Obi. Ben due bar, La Scala in via Roubaix e Caffè Leonardo nella vicinissima via Rimini, sono stati presi di mira da tre balordi armati di tombino. Difficile dire quale sia stato il primo locale a essere spaccato e ripulito. Entrambi i colpi risalgono attorno alle 3 come dimostra il suono dell'allarme che ha fatto scattare l'intervento della polizia e dei proprietari. Il bottino conta molte bottiglie di champagne, di liquori e di vino pregiato, nonché un centinaio di euro di fondo cassa. Dalle telecamere di sicurezza si vedono in azione tre individui con il volto coperto da cappellino e mascherina.

Sia per il Caffè Leonardo che per il bar La Scala si tratta dell'ultima di una lunga serie di spaccate subite negli ultimi anni. Per il locale di via Rimini, è addirittura il quarto colpo del 2020, un anno difficilissimo per il settore minato dai provvedimenti restrittivi anti Covid: "C'è poco da fare, prendiamo anche questa. - afferma con rassegnazione il titolare del Caffè Leonardo, Claudio Bini - Mi chiedo, però: Il coprifuoco vale solo per noi persone per bene?"

(e.b)