Raid dei ladri nella scuola media Don Bosco: portati via anche gli strumenti musicali dei ragazzi

Il furto è stato scoperto questa mattina nell'istituto di via Isola di Lero a Maliseti

Raid notturno ai danni della scuola media Don Bosco di Maliseti, in via Isola di Lero. I ladri sono entrati nella notte e hanno portato via, tra le altre cose, anche gli strumenti musicali dall'aula di musica. Si tratta degli strumenti che i ragazzi lasciano a scuola per poi esercitarsi. Il furto è stato scoperto questa mattina, mercoledì 13 febbraio. La dirigente della scuola Paola Toccafondi, interpellata da Notizie di Prato, ha confermato il furto ma non ha voluto fornire ulteriori particolari. L'assessore Maddalena Ciambelloti ancora non era stata avvertita. Sul posto è intervenuta la Questura che ha fatto gli accertamenti del caso, anche con la polizia scientifica. Secondo quanto riferimento, è stata trafugata varia attrezzatura didattica.

La scuola media è stata ampliata da poco dopo una lunga attesa da parte della cittadinanza. L'aula di musica è proprio tra le nuove strutture realizzate.