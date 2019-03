21.03.2019 h 10:30 commenti

Raid dei ladri in via Fiorentina: derubato anche il negozio delle volontarie di Emmaus

I malviventi hanno colpito da Dabliu, dove sono stati rubati circa 200 euro, e tentato il furto al 360 Concept Store che stamani non ha potuto aprire a causa dei danni alla porta. Indagano i carabinieri

Raid della ladri questa notte, 21 marzo, in via Fiorentina. Prese di mira tre attività che si trovano nella parte finale della strada. Sui furti indagano i carabinieri. I malviventi non si sono fermati nemmeno davanti al negozio Oasi gestito dalle volontarie di Emmaus. Qui, dove vengono messi in vendita gli abiti usati donati dalle persone, è stata forzata la porta d'ingresso e portato via il fondo cassa di poche decine di euro.E' andata peggio al negozio di abbigliamento Dabliu, dove i ladri hanno preso circa 200 euro dal registratore di cassa, dopo aver messo a soqquadro i locali. Al 360 Concept Store, invece, il colpo è fallito, ma i malviventi hanno danneggiato seriamente la porta, al punto che stamani il negozio non ha potuto nemmeno aprire in attesa dell'intervento del fabbro.