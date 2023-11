22.11.2023 h 13:35 commenti

Raid dei ladri contro i mezzi degli spurghisti venuti da tutta Italia ad aiutare gli alluvionati: rubati gasolio, batterie e attrezzi da lavoro

Brutta sorpresa stamani in viale Marconi, l'area in cui è stato autorizzato il parcheggio dei mezzi che lavorano alla rimozione del fango sulle strade e nelle aree private. L'amarezza del Consorzio: "Sciacallaggio su gente che è venuta a darci una mano". I lavoratori: "Una ferita morale che ci lascia senza parole"

nadia tarantino

Gasolio, batterie, attrezzi da lavoro: un saccheggio vero e proprio ai danni di otto veicoli degli spurghisti arrivati da tutta Italia per liberare strade e proprietà private dal fango dell'alluvione. Un furto da oltre 10mila euro quello messo a segno nella notte tra martedì e mercoledì 22 novembre in viale Marconi, nel piazzale del luna park diventato una ventina di giorni fa il deposito di decine di autospurghi. Una brutta sorpresa per le aziende. Una bruttissima sorpresa. “Una ferita morale che ci lascia senza parole”, il commento di un lavoratore che è arrivato dalla Puglia per aiutare la città a superare l'emergenza alluvione. C'è rabbia, c'è sconforto. Ci sono delusione e rammarico. “Mai avremmo voluto vedere lo spettacolo di stamani – racconta Salvatore Vigna, coordinatore per il Consorzio spurghisti della forza lavoro arrivata subito dopo l'appello della Regione Toscana e di Publiacqua ad offrire aiuto alle zone colpite dall'alluvione – siamo stati attenti tutte le sere a parcheggiare i mezzi molto vicini tra loro per non rendere accessibili i vani motore e i serbatoi di gasolio, giusto una precauzione perché non si sa mai, ed ecco che è successo. Tanta l'amarezza che ho dovuto mediare, ho dovuto convincere tutti a non andarsene. Il lavoro di questi colleghi arrivati anche da molto lontano è importante, molto è stato fatto ma altro resta da fare. La città è fortunata: tutti hanno accettato di restare, nonostante i danni”.I ladri non si sono accontentati di rubare i pieni di gasolio, gli attrezzi da lavoro e le batterie; i danni vanno oltre i 10mila euro della spesa per ricomprare quello che serve e rimettere in moto i mezzi: le batterie non sono state smontate ma strappate e quindi ci vorrà del lavoro per ripristinare gli attacchi. “Una batteria costa 300 euro e passa – spiega uno spurghista – ne sono state portate via sedici, fate voi il conto”.Tanta indignazione: “Ecco il ringraziamento a gente che viene qui, passa intere giornate ad aiutare chi ha bisogno e poi si ritrova a contare i danni”; “Vigliacchi, chi ha compiuto questo gesto è un vigliacco che non capisce cosa stiamo facendo e perché siamo qui”; “Ci sentiamo colpiti al cuore, perché succede questo”?Parla di sciacallaggio Salvatore Vigna: “E' uno sciacallaggio su persone che sono arrivate per fare del bene, per aiutare questo territorio in estrema difficoltà dopo l'alluvione. Fino a pochi giorni fa c'erano anche 40-50 mezzi qui, poi via via che gli interventi vanno avanti si riducono le necessità e perciò anche il numero dei camion”.I lavoratori hanno osservato a lungo i loro camion depredati, lo hanno fatto con le lacrime agli occhi e con il ricordo di altre emergenze alle quali hanno preso parte: “Siamo stati in Emilia Romagna, nelle Marche, in Liguria, in Campania – raccontano – mai ci siamo ritrovati in questa condizione. Abbiamo trovato ospitalità, accoglienza, gratitudine. Qui invece abbiamo dovuto chiamare i carabinieri per denunciare la razzia. Purtroppo è andata così”.