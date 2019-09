06.09.2019 h 16:44 commenti

Raggira il conoscente e lo truffa per 10mila euro, poi tenta di estorcere altro denaro e lo minaccia: arrestato

I carabinieri hanno preso un 43enne mentre in banca si faceva consegnare 6mila euro dalla sua vittima. La vicenda andava avanti da mesi e nel tempo si era trasformata da truffa ad estorsione con tanto di minacce gravissime

Ha raggirato e truffato la sua vittima, riuscendo a farsi a dare a più riprese un totale di 10mila euro. Poi, una volta scoperto, è passato alla maniere forti e ha cercato di estorcere altro denaro, minacciando di far venire dalla Calabria alcuni complici.

Alla fine, però, la vittima ha deciso di rivolgersi ai carabinieri e le indagini congiunte dei militari della Tenenza e del Nucleo Radiomobile di Prato hanno consentito di arrestare l'estorsore: un 43enne di origini calabresi ma da tempo residente a Carmignano.

L’uomo da gennaio di quest’anno si era reso responsabile di ripetuti episodi delittuosi nei confronti di un 49enne pratese. L’epilogo della vicenda si è consumato ieri, 5 settembre, nella filiale pratese di un istituto bancario dove l’estorsore aveva dato appuntamento alla vittima affinché prelevasse, per poi consegnargli, la somma di 6.000 euro. I militari della Tenenza, che hanno accertato nella flagranza il pagamento estorsivo, hanno così arrestato l’estorsore liberando la vittima dal suo incubo. S’indaga ancora alla ricerca di eventuali complici.

La vicenda nasce quando l’arrestato, che comincia a frequentare la vittima presentatagli da amicizie in comune, lo inquadra nella sua semplicità di persona fragile e credulona. Inizia ad inventare difficoltà economiche attraverso le quali lo induce a farsi elargire cospicui prestiti fino all’ammontare di 10mila euro, parte in denaro contante, parte mediante bonifici bancari. A un certo punto cerca di fargli credere che proprio per colpa di quei prestiti si sarebbe trovato in difficoltà con il fisco, perché la vittima non li avrebbe inseriti nella sua ultima dichiarazione dei redditi. Quindi chiede ulteriori 5.000 euro. Quest’ultima pretesa convince la vittima ad informarsi in banca e scoprire così il raggiro subito.

A questo punto la vicenda nata come una truffa si evolve. Il truffatore diventa estorsore e attraverso ripetute e gravissime minacce pretende la corresponsione del denaro. Iniziano così telefonate minatorie, messaggi e ricatti che hanno un grande effetto intimidatorio nella persona offesa. Fino a che, il 49enne, terrorizzato si è rivolto ai carabinieri per denunciare i fatti e mettere in moto l'inchiesta che ha portato all'arresto dell'estorsore.



