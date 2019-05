10.05.2019 h 12:51 commenti

Ragazzo spara sulle auto di passaggio con la carabina ad aria compressa del nonno: automobilista ferito alla spalla

Colpita anche un'altra vettura: i poliziotti hanno individuato l'abitazione dalla quale erano partiti i colpi e bloccato lo sparatore, che avrebbe detto di averlo fatto per gioco

Ha preso la vecchia carabina ad aria compressa del nonno e ha iniziato a sparare sulle auto in transito. E' successo nel pomeriggio di ieri, 9 maggio, nella zona di San Giusto, quando un 17enne pratese ha ferito di striscio alla spalla sinistra un automobilista e colpito la carrozzeria di un'altra auto.

Gli agenti della Volante, subito intervenuti, sono riusciti a localizzare l'abitazione dalla quale erano stati esplosi i colpi e hanno individuato il ragazzo, che si trovava a casa della nonna paterna. I poliziotti hanno anche trovato la carabina, intestata al nonno defunto e adesso affidata alla responsabilità del padre del 17enne. L'arma è stata sequestrata, insieme a 638 pallini di piombo mentre il ragazzo è stato denunciato per lesioni personali aggravate, danneggiamento ed esplosioni pericolose. Denunciato anche il padre, un uomo di 44 anni, per omessa custodia dell'arma. Il 17enne avrebbe confessato di aver sparato per gioco sulle auto di passaggio.