21.01.2019 h 17:41 commenti

Ragazzo investito da un anziano che nega di averlo urtato, ma la telecamera di sicurezza lo smentisce

L'incidente è avvenuto a Montemurlo nei giorni scorsi ma solo analizzando le immagini la polizia municipale ha potuto ricostruire l'accaduto

La polizia municipale di Montemurlo ha ricostruito con precisione la dinamica dell'investimento di un pedone, avvenuta qualche giorno fa nei pressi della rotonda tra via Aldo Moro e via Pertini a Montemurlo. Questo grazie alle immagini registrate dalla telecamera di sorveglianza installata dall'amministrazione comunale nell'ambito del sistema comunale di “occhi elettronici”. Ad avere la peggio è stato un ragazzo di 18 anni della zona che, proprio quando stava completando l'attraversamento della strada, è stato urtato da un veicolo condotto da un uomo di 85 anni di Montemurlo. L'incidente è avvenuto intorno alle 19, in una zona ben illuminata e in condizioni atmosferiche favorevoli, senza la presenza di pioggia e quindi di riflessi sull'asfalto. L'anziano alla guida dell'auto, però, nonostante la buona visibilità, non si è accorto del pedone è lo ha urtato. L'impatto per fortuna non è stato violento ma è bastato a far cadere rovinosamente a terra il ragazzo che, portato all'ospedale Santo Stefano di Prato, ha riportato una contusione lombo-sacrale e la prognosi di venti giorni. L'uomo alla guida dell'autovettura si è fermato regolarmente a prestare soccorso ma alla polizia municipale, giunta sul posto per i rilievi, ha riferito di essere certo di non aver neppure sfiorato il ragazzo. A far chiarezza ci hanno pensato le immagini registrate dalla telecamera di videosorveglianza, installata dal Comune proprio alla rotonda nei pressi delle Poste, che ha mostrato chiaramente il momento dell'urto, demolendo così la versione dell'anziano, che ora rischia la sospensione della patente da quindici giorni a un mese.

"Questo episodio dimostra la validità e l'importanza dell'investimento fatto dall'amministrazione comunale per creare un'efficiente rete di video-sorveglianza sul territorio" spiega l'assessore alla polizia municipale, Rossella De Masi.