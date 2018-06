19.06.2018 h 15:11 commenti

Ragazzo e ragazza aggrediti fuori dalla birreria: tre in manette per violenza sessuale

In carcere tre operai accusati di violenza sessuale di gruppo su due giovani di 20 anni. I fatti risalgono alla sera dello scorso 6 marzo. Il padre di una terza ragazza che aveva aiutato i coetanei a liberarsi dalle pesanti attenzioni dei tre adulti aveva giurato vendetta. Gli arresti eseguiti lo scorso fine settimana dalla Squadra mobile

Una serata in birreria finita con una violenza sessuale. Tre pratesi, due di 40 anni e l'altro di 42, sono finiti in manette con l'accusa di violenza sessuale di gruppo. Sono stati gli uomini della Squadra mobile, su disposizione del tribunale, a eseguire i provvedimenti di custodia cautelare che, al termine delle indagini coordinate dal sostituto procuratore Laura Canovai, hanno portato i tre agli arresti domiciliari. Si tratta di tre operai edili, due già noti alle forze dell'ordine. Pratesi anche le vittime: un ragazzo e una ragazza di 20 anni che la sera del 6 marzo scorso, quando si è consumata la violenza nel parcheggio vicino alla birreria Ben Nevis in viale della Repubblica, erano in compagnia di una coetanea il cui padre, un pregiudicato, una volta saputo quello che era successo, aveva fatto sapere di essere intenzionato a farsi giustizia da solo. Un proposito evitato grazie alle serrate indagini della polizia che, acquisiti tutti gli elementi necessari per chiedere e ottenere la misura cautelare, lo scorso fine settimana ha fatto scattare le manette.

Da una parte i tre uomini, dall'altra le due ragazze e il ragazzo: vicini di tavolo per una sera, tutti un po' su di giri per qualche bicchiere di troppo. Nel locale una delle giovani viene apostrofata con qualche apprezzamento pesante che continua fuori, nel parcheggio. Parole molto spinte, poi i palpeggiamenti sulla ragazza in soccorso della quale arriva l'amica. Troppo più forti però i tre che riescono a spingere la loro vittima sul cofano di un'auto parcheggiata mentre uno si abbassa i pantaloni. Nel mirino finisce anche il ragazzo, bersaglio di apprezzamenti a sfondo sessuale: uno degli adulti si sfila la cintura e gliela passa attorno al collo e inizia a stringere. Provvidenziale anche in questo caso l'intervento dell'amica, la più sobria del gruppo, che riesce a dare l'allarme e a far intervenire la polizia. Le indagini sono andate avanti per alcune settimane fino all'arresto dei giorni scorsi. I tre arrestati hanno nominato gli avvocati Alex Baldassini e Katia Dottore Giachino.



Edizioni locali collegate: Prato

