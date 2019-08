04.08.2019 h 21:24 commenti

Ragazzo di 19 anni perde la vita in un incidente al Macrolotto Due

La vittima si chiamava Mirko Camuso. La tragedia è avvenuta poco dopo le 18 di oggi in via San Leonardo da Porto Maurizio. Il 118 ha fatto intervenire anche l'elisoccorso Pegaso ma purtroppo non c'è stato niente da fare. L'ultimo saluto a Mirko mercoledì mattina nella chiesa di Santa Maria della Pietà

Tragedia nel pomeriggio di ieri, domenica 4 agosto, in via San Leonardo da Porto Maurizio, strada del Macrolotto 2 che corre in mezzo ai capannoni. Un giovane di 19 anni appena, Mirko Camuso, ha perso la vita mentre viaggiava sulla sua moto Ducati. Il ragazzo ha perso il controllo della guida ed è scivolato sull'asfalto per oltre 300 metri. Il casco è rimasto allacciato ma è stata fatale la lesione toracica provocata dall'impatto del corpo contro il cordolo del marciapiede. Mirko Camuso è morto nel giro di pochi minuti. Inutile l'intervento dell'elisoccorso e i tentativi di rianimazione praticati dal medico dell'ambulanza inviata dal 118. Il terribile incidente è avvenuto intorno alle 18. Mirko Camuso, studente delle superiori, 19 anni compiuti da una ventina di giorni, è morto mentre stava raggiungendo gli amici al vicino McDonald's dove aveva appuntamento per mangiare qualcosa e poi stare in compagnia. Alla polizia municipale, arrivata per i rilievi, il compito di avvertire i genitori della vittima che una volta giunti sul posto hanno avuto un malore e sono stati trasportati sotto choc all'ospedale. Del fatto è stata avvisata la procura che, dopo gli accertamenti della Municipale, ha liberato la salma senza disporre l'autopsia. La dinamica è chiara: Mirko Camuso ha fatto tutto da solo e non ci sono elementi per ipotizzare il coinvolgimento di altri veicoli. La salma è esposta a casa, in viale Borgovalsugana. L'ultimo saluto mercoledì mattina alle 10 nella chiesa di Santa Maria della Pietà. Del funerale si occupa la Misericordia di Prato.