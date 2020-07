15.07.2020 h 10:58 commenti

Ragazzo di 18 anni cade dalla finestra di un albergo: è grave

Il giovane è stato soccorso dalla Croce d'Oro e portato in codice rosso a Careggi. Sul posto anche la polizia per svolgere gli accertamenti del caso

E' caduto dalla finestra al secondo piano di un albergo cittadino e ora si trova ricoverato in gravissime condizioni nell'ospedale fiorentino di Careggi. La vittima è un ragazzo di 18 anni, proveniente dal Nord Italia, che verso le 18.20 di ieri 14 luglio, è stato soccorso da un'ambulanza della Croce d'Oro e dalla polizia. E' successo nella zona Est della città. Dai primi accertamenti potrebbe trattarsi di un gesto volontario da parte del giovane che occupava la stanza dell'albergo da qualche giorno. Sembra che fosse in città per motivi legati allo studio. Dai primi riscontri sembra escluso il coinvolgimento di altre persone.

