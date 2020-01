23.01.2020 h 15:51 commenti

Ragazzo dà in escandescenza mentre è in classe, a scuola arrivano carabinieri e ambulanze del 118

Il movimentato episodio è avvenuto stamani alla media Mazzoni in via San Silvestro. Cinque in totale le persone trattate dai sanitari: oltre al ragazzo, due studentesse di 13 e 14 anni e due insegnanti

Momenti di tensione, stamani 23 gennaio, alle scuole medie Mazzoni di via San Silvestro, dove poco dopo le 11.30 sono dovuti intervenire i carabinieri e le ambulanze del 118 per uno degli studenti che aveva dato in escandescenza. Alla fine i soccorritori si sono presi cura di cinque persone: il ragazzino di 14 anni, portato in codice giallo al Santo Stefano, come una sua coetanea (lei però giudicata in codice verde). Sono stati invece trattati direttamente sul posto, senza bisogno di trasporto in ospedale, un'altra ragazzina di 13 anni e due donne di 42, probbailmente insegnanti della scuola.

Lo studente che ha provocato il caos è un ragazzo con qualche problema comportamentale, già seguito dai Servizi sociali del Comune proprio per questo motivo. Sarebbe stato spostato solo quest'anno alle Mazzoni dopo aver girato altre scuole. Stamani ha avuto un litigio con i genitori, visto che non voleva andare a scuola. Una situazione che si sarebbe verificata già in altre circostanze. Una volta in classe, poi, il ragazzo ha perso il controllo e ha dato in escandescenza, nonostante gli sforzi dell'insegnante per calmarlo. Nel tafferuglio che è nato sono state coinvolte anche le due compagne di scuole. Alla fine, insieme ai carabinieri e al 118, sono stati chiamati a scuola anche i genitori del ragazzo. Al momento non risulta che siano state presentate denunce.

Nonostante i tentativi di contattare la scuola, non è stato possibile parlare con la preside o un altro responsabile per riportare la loro versione dei fatti.