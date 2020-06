21.06.2020 h 12:16 commenti

Ragazzino vuole buttarsi giù dal ponte sulla Tangenziale, salvato da un poliziotto

Momenti di tensione sul cavalcavia all'altezza del Parco Prato: decisivo l'intervento di una pattuglia delle Volanti con uno degli agenti che è riuscito ad afferrare il 16enne e poi lo ha tranquillizzato e convinto a desistere

E' stato il provvidenziale intervento di un poliziotto delle Volanti a risolvere una situazione piuttosto critica che si è verificata nel pomeriggio di venerdì 19 giugno (anche se solo ora è emersa) sul cavalcavia pedonale sulla tangenziale, all'altezza del Parco Prato. Un ragazzo di appena 16 anni aveva scavalcato le recinzioni del ponte e si era messo seduto sul parapetto, con le gambe pericolosamente sospese sul vuoto. Immediato l'allarme lanciato dai testimoni e nel giro di poco è intervenuta una pattuglia delle Volanti. Uno degli agenti è riuscito ad avvicinarsi al ragazzo senza farsi notare e lo ha afferrato alle spalle, mettendolo in sicurezza, per poi tranquillizzarlo e rassicurarlo. Dopo qualche minuto il ragazzo è stato convinto a desistere dai suoi propositi ed è stato messo in salvo. La Questura conferma l'episodio ma non ha voluto fornire ulteriori elementi su cosa avesse spinto il ragazzino a compiere la pericolosa azione che solo grazie alla prontezza del poliziotto e alla sua opera di convincimento non si è trasformata in tragedia.

Edizioni locali collegate: Prato

