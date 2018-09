19.09.2018 h 10:52 commenti

Ragazzino investito e gettato a terra da un ciclista che poi scappa via

L'incidente è successo poco prima delle 20 di ieri in via Pomeria. Il ferito è un 12enne, soccorso dal 118 e portato in ospedale con una lesione al braccio. La polizia municipale è sulle tracce dell'investitore pirata

E' stato travolto e gettato da terra da una persone in bicicletta che poi è scappata. E' successo ieri sera, 18 settembre, poco prima delle 20 in via Pomeria e a farne le spese è sttao un ragazzino di 12 anni, soccorso dal 118 e portato in ospedale, probabilmente con un braccio rotto. Sul posto, insieme ai soccorsi, è intervenuta anch ela polizia municipale per ricostruire la dinamica e raccogliere elementi utili a rintracciare il ciclista pirata. Secondo alcune testimonianze, in sella alla bicicletta ci sarebbe stata una persona di colore, ma la circostanza non è stata ancora confermata dalla Municipale, che deve sentire i testimoni diretti del brutto episodio.

Edizioni locali collegate: Prato

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.

Disqus