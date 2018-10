10.10.2018 h 12:43 commenti

Ragazzino investito da auto che si allontana, la Municipale ha rintracciato il conducente

L'incidente risale al 21 settembre e il padre aveva fatto un appello attraverso Notizie di Prato. Il guidatore ha subito ammesso le sue responsabilità davanti agli agenti

E' stato rintracciato dalla polizia municipale il conducente della Nissan Micra che lo scorso 21 settembre aveva investito e ferito un ragazzino a Tavola, per poi allontanarsi senza lasciare le proprie generalità. La vicenda era stata al centro di un appello del padre del ragazzo che, dalle colonne di Notizie di Prato, aveva chiesto ad eventuali testimoni dell'incidente di farsi avanti ( LEGGI ).

L'uomo è stato trovato grazie al lavoro investigativo della polizia municipale. L'Ufficio Sinistri aveva diramato la nota di ricerca dell'auto a tutte le pattuglie impegnate nella zona dell'incidente, immaginando che il conducente lavorasse proprio in una delle tante aziende cinesi. E l'intuizione si è rivelata giusta: nei giorni scorsi una pattuglia di motociclisti ha notato in strada una Nissan Micra grigia e ha contattato il proprietario, un cittadino cinese. Quest'ultimo ha subito ammesso di essere stato al volante dell'auto quando era avvenuto l'incidente. Ha raccontato di essersi fermato a soccorrere il 14enne che gli avrebbe detto di non essersi fatto niente. A quel punto sarebbe ripartito. La circostanza è stata confermata dal ragazzo e quindi non è scattata per il cinese la denuncia penale per omissione di soccorso, mentre sono state elevate alcune multe visto che in questi casi è obbligatorio fornire i propri dati alla controparte. I familiari del ragazzo sono già stati contattati dalla Municipale che ha fornito i dati del conducente in modo che possano procedere con l'eventuale richiesta per i danni subiti.